На Пасху богослужения не отменят и будут транслировать в прямом эфире

На Пасху богослужения в рамках карантина из-за пандемии коронавируса не будут отменять, а будут транслировать в прямом эфире. Об этом сообщает Департамент информации Украинской греко-католической церкви.

Указано, что состоялась рабочая встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом.

"В центре внимания сторон было обсуждение вызовов и задач, которые стоят перед государством и церковью в связи с распространением эпидемии COVID-19, особенно в контексте празднования Пасхи", - отмечается в сообщении.

Так, Зеленский заверил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их в прямом эфире.

"Глава страны пояснил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их в прямом эфире. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу их жизни и здоровью", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее на ежедневном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством Зеленского обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности украинцев во время Пасхальных праздников. В частности, на совещании рассматривались вопросы усиления контроля за ношением масок, ограничения скопления людей и режима проведения богослужений.

Как писало РБК-Украина, глава государства провел встречу с главами церквей по поводу безопасности празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса. Тогда президент анонсировал, что государство планирует в ближайшее время представить проект "Пасха дома", который позволит отпраздновать праздник дома.