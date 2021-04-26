Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении

Правящая парламентская фракция "Мой шаг" выдвинула кандидатуру и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пост главы правительства страны. Однако однопартийцы премьера не будут голосовать за него, чтобы спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии , передает агентство Pastinfo.

"Фракция "Мой шаг" Национального собрания Республики Армения выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер- министра”, - отмечается в сообщении.

В заявлении уточняется, что этот шаг необходим для роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов в июне.

Отмечается, что вопрос избрания нового премьер-министра после отставки Пашиняна будет рассмотрен 3 мая на специальном заседании парламента.