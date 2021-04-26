Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении

Правящая парламентская фракция "Мой шаг" выдвинула кандидатуру и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пост главы правительства страны. Однако однопартийцы премьера не будут голосовать за него, чтобы спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии, передает агентство Pastinfo.
"Фракция "Мой шаг" Национального собрания Республики Армения выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер- министра”, - отмечается в сообщении.
В заявлении уточняется, что этот шаг необходим для роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов в июне.
Отмечается, что вопрос избрания нового премьер-министра после отставки Пашиняна будет рассмотрен 3 мая на специальном заседании парламента.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 апреля ушел в отставку. Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов.
Отметим, о том, что Пашинян сохранит полномочия премьера Армении до внеочередных парламентских выборов, стало известно еще в марте.
До этого он объявил досрочные выборы в Армении, которые пройдут 20 июня. Ожидается, что голосование положит конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.