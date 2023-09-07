У Пашиняна вважають неможливим вступ Вірменії до НАТО

"У нашому суспільстві обговорення, пов'язані з НАТО, романтизуються. Є країни, які не мають конфліктів, це наймирніші країни у світі, але сьогодні і у них є труднощі зі вступом до НАТО. Я просто не бачу можливості цього з технічних і політичних міркувань", - заявив Ханданян.

За його словами, уряд Вірменії ніколи не висловлював бажання вступити до Північноатлантичного альянсу, але водночас продовжується співпраця країни з НАТО у різних галузях, особливо в рамках освітніх та інших спільних дій.

Вірменія та НАТО

Нагадаємо, у квітні цього року Вірменія брала участь у військових навчаннях НАТО. Ще два роки тому країна відмовлялася від участі у тренуваннях Альянсу, але цього разу змінила позицію через охолодження відносин з Кремлем та ОДКБ.

Організація відмовилася підтримувати країну у конфлікті з Азербайджаном за Нагірний Карабах.