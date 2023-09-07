У Пашиняна считают невозможным вступление Армении в НАТО

"В нашем обществе обсуждения, связанные с НАТО, романтизируются. Есть страны, у которых нет конфликтов, это самые мирные страны в мире, но сегодня и у них есть трудности с вступлением в НАТО. Я просто не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям", - заявил Ханданян.

По его словам, правительство Армении никогда не высказывало желание вступить в Североатлантический альянс, но в то же время продолжается сотрудничество страны с НАТО в различных областях, особенно в рамках образовательных и других совместных действий.

Армения и НАТО

Напомним, в апреле этого года Армения принимала участие в военных учениях НАТО. Еще два года назад страна отказывалась от участия в тренировках Альянса, но на этот раз изменила позицию из-за охлаждения отношений с Кремлем и ОДКБ.

Организация отказалась поддерживать страну в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах.