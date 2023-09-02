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Пашинян заявив про віддалення Росії від Південного Кавказу

Фото: прем'єр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього.

Про це сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Ми бачимо, що Росія кроками, які вживаються або не вживаються з її боку, віддаляється від регіону. Ми не знаємо, з яких причин це відбувається. Є, звичайно, припущення. Але є процеси, які призводять до усвідомлення, що одного разу ми можемо прокинутися і побачити, що Росії більше немає тут", - сказав Пашинян.

Він підкреслив, що Лачинський коридор, який пов'язує Вірменію з Нагірним Карабахом, мав бути під контролем миротворців Росії.

"Але він не під контролем миротворців Росії. Чому? Можуть бути дві причини - або Росія не може контролювати Лачинський коридор, або не хоче. Обидві причини проблематичні", - зазначив вірменський прем'єр.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років. При СРСР територія належала Азербайджанській РСР, а населяли її переважно вірмени. В 1991 році регіон оголосив про "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською Республікою. Все це відбувалось за підтримки Вірменії.

З того часу в регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.

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