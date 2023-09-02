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Пашинян заявил об отдалении России от Южного Кавказа

Фото: премьер Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Мы видим, что Россия шагами, которые предпринимаются или не предпринимаются с ее стороны, отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам это происходит. Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Лачинский коридор, который связывает Армению с Нагорным Карабахом, должен был быть под контролем миротворцев России.

"Но он не под контролем миротворцев России. Почему? Могут быть две причины - либо Россия не может контролировать Лачинский коридор, либо не хочет. Обе причины проблематичны", - отметил армянский премьер.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Конфликт между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху длится уже более 30 лет. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее преимущественно армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и назвался Нагорно-Карабахской Республикой. Все это происходило при поддержке Армении.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

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