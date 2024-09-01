Пашинян заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях

Республика Армения заморозила свое участие в организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на всех уровнях. Страна считает это решение достаточным.

В частности, выступая на пресс-конференции в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, Пашинян затронул вопрос о том, что должно произойти, чтобы Армения вышла из ОДКБ.

"Могут быть дискуссии. Один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно, но здесь надо смотреть, у кого какие оценочные полномочия. Я уважаю все точки зрения, но с другой стороны, мы приняли то решение, которое приняли", - сказал премьер Армении.

Пашинян добавил, что на данный момент "мы не видим" необходимости принимать другое решение. Однако это не значит, что страна не увидит необходимости принимать другое решение в следующий момент.