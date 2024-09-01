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Пашинян заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях

Воскресенье 01 сентября 2024 16:49
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Пашинян заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Республика Армения заморозила свое участие в организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на всех уровнях. Страна считает это решение достаточным.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News am.

В частности, выступая на пресс-конференции в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, Пашинян затронул вопрос о том, что должно произойти, чтобы Армения вышла из ОДКБ.

"Могут быть дискуссии. Один может сказать, что этого достаточно, другой может сказать, что этого недостаточно, но здесь надо смотреть, у кого какие оценочные полномочия. Я уважаю все точки зрения, но с другой стороны, мы приняли то решение, которое приняли", - сказал премьер Армении.

Пашинян добавил, что на данный момент "мы не видим" необходимости принимать другое решение. Однако это не значит, что страна не увидит необходимости принимать другое решение в следующий момент.

Выход Армении из ОДКБ

Напомним, что власти Армении стали резко критиковать ОДКБ за бездействие, когда в сентябре 2023 года Азербайджан начал свою операцию в Нагорном Карабахе. С тех пор Армения начала сближаться с Западом и отдалилась от России.

Начиная с марта 2024 года Пашинян неоднократно заявлял, что страна выйдет из ОДКБ. Также он утверждал, что две страны из организации помогали Азербайджану в подготовке к операции против Армении в 2023 году.

Ранее РБК-Украина писало, что Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в августе 2024 года. Это уже был четвертый отказ страны от участия в учениях

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