ua en ru
Пн, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вірменія вже вчетверте відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ

Понеділок 05 серпня 2024 22:49
UA EN RU
Вірменія вже вчетверте відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ Ілюстративне фото: Вірменія відмовилась від участі в ОДКБ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вірменія не братиме участі у навчаннях ОДКБ "Кобальт-2024", які пройдуть у російському Новосибірську 14-16 серпня. Це вже четверта відмова Вірменії від участі в навчаннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДКБ.

Зазначається, що у навчаннях візьмуть участь підрозділи:

  • збройних сил держав-членів ОДКБ;
  • міністерств внутрішніх справ Республіки Білорусь, Киргизької Республіки та Республіки Таджикистан;
  • Національної гвардії Республіки Казахстан і Росгвардії;
  • представники спеціальних служб Республіки Казахстан, Киргизької Республіки та Республіки Таджикистан;
  • МНС Республіки Білорусь, Киргизької Республіки, Російської Федерації та Республіки Таджикистан;
  • Оперативні групи Секретаріату та Об'єднаного штабу ОДКБ.

Водночас вірменська сторона поінформувала, що участі в навчаннях не планує.

На навчаннях відпрацюють пошук, виявлення та знищення незаконних збройних формувань, штурм будівель і транспорту із застосуванням авіації та безпілотників, звільнення заручників і нейтралізацію бойовиків.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія "вийде з ОДКБ і для цього ухвалить відповідне рішення".

При цьому прем'єр пообіцяв, що після цього його країна не повертатиметься до альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вірменія Російська Федерація
NEWS
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
Нова ера авіації. Навіщо Україні F-16 і як літаки допоможуть у відбитті російських атак
DAILY
Микита Потураєв: "Слуга народу" присягала народу України, а не Московському патріархату
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Микита Потураєв: "Слуга народу" присягала народу України, а не Московському патріархату