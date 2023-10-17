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Пашинян заявив, що Вірменія готова бути ближче до ЄС наскільки це можливо

Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова бути ближче до Європейського Союзу наскільки це можливо.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на NEWS.am.

Ситуація навколо Нагірного Карабаху

19-20 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху. Баку заявило про досягнення цілей у регіоні та відновлення територіальної цілісності. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Згодом Пашинян визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, включно з Нагірним Карабахом.

9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Вірменією в столиці Грузії Баку.

Водночас, за даними Politico, Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.

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