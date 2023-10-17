Пашинян заявил, что Армения готова быть ближе к ЕС насколько это возможно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова быть ближе к Европейскому Союзу, насколько это возможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWS.am.
19-20 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности. Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона.
Впоследствии Пашинян признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включая Нагорный Карабах.
9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов заключить мирное соглашение с Арменией в столице Грузии Баку.
В то же время, по данным Politico, Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели.
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