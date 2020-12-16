ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пашинян заявил, что российские миротворцы попали в окружение в Карабахе

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные взяли в окружение армянские подразделения в Нагорном Карабахе. В окружение, по его словам, попали и российские миротворцы, которые контролируют перемирие в регионе.

Об этом армянский премьер рассказал в интервью телеканалу "Свобода".

В окружение попали подразделения, которые находились в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

"По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблемы со связью из-за местности. Также из-за ряда обстоятельств есть проблемы с коммуникацией. Причем такие проблемы есть и у миротворцев, и здесь у нас определенная кризисная ситуация", - отметил он.

Самые читаемые новости

Сегодня утром Министерство обороны Армении заявило о потере связи с частью подразделений в Гадрутском районе. Позже глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что более 60 военных попали в азербайджанское окружения.

Азербайджан пока официально не комментировал эти сообщения. Однако, в сети распространяют видео, на котором якобы азербайджанские военные ведут колонну армянских военнопленных.

Напомним, в воскресенье Азербайджан объявил о проведении контртеррористической операции в Гадрутском районе. В Баку заявили, что в этом районе остались армянские партизаны, которые осуществляют нападения на гражданское население.

Как писало РБК-Украина, 11 декабря в Гадрутском районе Нагорного Карабаха было нарушено перемирие. Факт нарушения подтвердили в Министерстве обороны России.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерациямиротворцыАрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол Пашинян