Пашинян заявил, что российские миротворцы попали в окружение в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные взяли в окружение армянские подразделения в Нагорном Карабахе. В окружение, по его словам, попали и российские миротворцы, которые контролируют перемирие в регионе.

Об этом армянский премьер рассказал в интервью телеканалу "Свобода".

В окружение попали подразделения, которые находились в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

"По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблемы со связью из-за местности. Также из-за ряда обстоятельств есть проблемы с коммуникацией. Причем такие проблемы есть и у миротворцев, и здесь у нас определенная кризисная ситуация", - отметил он.

Сегодня утром Министерство обороны Армении заявило о потере связи с частью подразделений в Гадрутском районе. Позже глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что более 60 военных попали в азербайджанское окружения.

Азербайджан пока официально не комментировал эти сообщения. Однако, в сети распространяют видео, на котором якобы азербайджанские военные ведут колонну армянских военнопленных.

Напомним, в воскресенье Азербайджан объявил о проведении контртеррористической операции в Гадрутском районе. В Баку заявили, что в этом районе остались армянские партизаны, которые осуществляют нападения на гражданское население.

Как писало РБК-Украина, 11 декабря в Гадрутском районе Нагорного Карабаха было нарушено перемирие. Факт нарушения подтвердили в Министерстве обороны России.