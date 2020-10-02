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Пашинян с советником Трампа обсудил Карабах

Нагорный Карабах, Пятница 02 октября 2020 09:46
Пашинян с советником Трампа обсудил Карабах
Фото: Никол Пашинян (facebook.com/nikol.pashinyan)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Пашинян заявил о вовлеченности Турции в боевых действиях и размещении Турцией сирийских наемников и террористов в Азербайджане.

"Премьер-министр подчеркнул необходимость выдворения наемников и террористов из региона, без чего невозможно прекращение огня", - говорится в сообщении.

О'Брайен выразил глубокую озабоченность американской стороны ситуацией на Южном Кавказе и подтвердил заинтересованность США в скорейшем прекращении огня и установлении стабильности, а также готовность быть полезным для Армении и региона.

Напомним, Турция может оказать военную поддержку Азербайджану, если он направит соответствующий запрос.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что конфликт в Нагорном Карабахе нельзя урегулировать без России.

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