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Пашинян розраховує на мирну угоду, попри скасовану зустріч з Алієвим

Фото: Нікола Пашинян, прем'єр-міністр Віременії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян візьме участь в саміті Європейської політичної спільноти в Італії, попри відмову їхати туди азербайджанського президента Ільхама Алієва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пашиняна під час його виступу у вірменському парламенті.

За словами Пашиняна, до відмови Алієва їхати в Іспанію, він оцінював шанс підписання мирної угоди як "дуже ймовірний". Втім, скасовувати заплановану поїздку не буде. 

"Ми поїдемо й проведемо там (у Гранаді, - ред.) зустрічі та спробуємо детальніше представити наші позиції. Звісно, нам шкода, що зустріч (із Алієвим, - ред.) не відбудеться, але ми сподіваємось, що концептуальний документ, який є на столі, буде підписаний у належний час. Я готовий підписати цей документ", - додав Пашинян. 

Як відзначив прем'єр, мирний договір не суперечитиме Азербайджану та відповідатиме інтересам Вірменії. 

Військова операція Азербайджану у Нагірному Карабасі

19 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" в Нагірному Карабасі. Операція тривала один день, а невизнана "республіка" капітулювала. Баку заявило про досягнення цілей в регіону й відновлення  територіальної цілісності країни через 30 років конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Більш детально про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Вже 28 вересня представники "влади" Нагірного Карабаху заявили про припинення свого існування з початку 2024 року.

 

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