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Пашинян рассчитывает на мирное соглашение, несмотря на отмененную встречу с Алиевым

Фото: Никола Пашинян, премьер-министр Виремии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Армении Никола Пашинян примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Италии, несмотря на отказ ехать туда азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Пашиняна во время его выступления в армянском парламенте.

По словам Пашиняна, до отказа Алиева ехать в Испанию, он оценивал шанс подписания мирного соглашения как "очень вероятный". Впрочем, отменять запланированную поездку не будет. 

"Мы поедем и проведем там (в Гранаде, - ред.) встречи и попробуем подробнее представить наши позиции. Конечно, нам жаль, что встреча (с Алиевым, - ред.) не состоится, но мы надеемся, что концептуальный документ, который есть на столе, будет подписан в надлежащее время. Я готов подписать этот документ", - добавил Пашинян. 

Как отметил премьер, мирный договор не будет противоречить Азербайджану и будет отвечать интересам Армении. 

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Операция длилась один день, а непризнанная "республика" капитулировала. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности страны спустя 30 лет конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Более подробно о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.

Уже 28 сентября представители "власти" Нагорного Карабаха заявили о прекращении своего существования с начала 2024 года.

 

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