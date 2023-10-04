Пашинян рассчитывает на мирное соглашение, несмотря на отмененную встречу с Алиевым

По словам Пашиняна, до отказа Алиева ехать в Испанию, он оценивал шанс подписания мирного соглашения как "очень вероятный". Впрочем, отменять запланированную поездку не будет.

"Мы поедем и проведем там (в Гранаде, - ред.) встречи и попробуем подробнее представить наши позиции. Конечно, нам жаль, что встреча (с Алиевым, - ред.) не состоится, но мы надеемся, что концептуальный документ, который есть на столе, будет подписан в надлежащее время. Я готов подписать этот документ", - добавил Пашинян.

Как отметил премьер, мирный договор не будет противоречить Азербайджану и будет отвечать интересам Армении.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Операция длилась один день, а непризнанная "республика" капитулировала. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности страны спустя 30 лет конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Более подробно о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.

Уже 28 сентября представители "власти" Нагорного Карабаха заявили о прекращении своего существования с начала 2024 года.