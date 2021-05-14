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Пашинян попросил Путина оказать военную помощь Армении

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В письме он попросил Россию оказать военную помощь Армении из-за очередного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает издание Armenpress.

Пашинян запросил помощь в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года.

Премьер Армении отметил, что запрос на военную помощь РФ был сделан после договоренностей на высшем уровне, согласно которым Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении. Однако, по словам Пашиняна, договоренность была выполнена лишь частично.

Напомним, в последние дни произошло очередное обострение в отношениях между Баку и Ереваном, поскольку в ходе мероприятий по демаркации государственной границы азербайджанские военные, по заявлению Еревана, зашли на территорию Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.

МИД Азербайджана назвал реакцию Армении неадекватной. По версии Баку, согласно мирному соглашению после войны за Нагорный Карабах, в приграничных с Арменией районах размещаются азербайджанские пограничники.

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Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияАрмениявоенная помощьНагорный КарабахНикол Пашинян