Пашинян попросил Путина оказать военную помощь Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В письме он попросил Россию оказать военную помощь Армении из-за очередного конфликта в Нагорном Карабахе .

Пашинян запросил помощь в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года.

Премьер Армении отметил, что запрос на военную помощь РФ был сделан после договоренностей на высшем уровне, согласно которым Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении. Однако, по словам Пашиняна, договоренность была выполнена лишь частично.