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Азербайджан выразил готовность снять напряженность на границе с Арменией путем переговоров

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Баку, Пятница 14 мая 2021 15:40
Азербайджан выразил готовность снять напряженность на границе с Арменией путем переговоров Фото: машины на улице Баку с национальными флагами (report.az)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовности Баку снять напряженность на границе с Арменией путем переговоров. В спорную зону уже направлены руководители пограничной службы страны для встречи с армянскими представителями.

Об этом сообщает азербайджанское агентство Oxu со ссылкой на заявление МИД.

Издание отмечает, что это заявление Байрамов сделал в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Во время беседы стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и напряженности на азербайджано-армянской границе.

Была подчеркнута важность разрешения напряженной ситуации на границе с помощью путем дипломатии и переговоров. Глава МИД подчеркнул, что Баку привержено к разрешению ситуации мирным путем. Он также сообщил, что руководство Государственной пограничной службы Азербайджана было направлено в регион, чтобы "в короткие сроки снять напряженность на границе и о переговорах с армянской стороной".

Напомним, в последние дни произошло очередное обострение в отношениях между Баку и Ереваном, поскольку в ходе мероприятий по демаркации государственной границы азербайджанские военные, по заявлению Еревана, зашли на территорию Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.

МИД Азербайджана назвал реакцию Армении неадекватной. По версии Баку, согласно мирному соглашению после войны за Нагорный Карабах, в приграничных с Арменией районах размещаются азербайджанские пограничники.

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