Пашинян пообіцяв, що Вірменія вийде з ОДКБ

Критика ОДКБ

Нагадаємо, вірменська влада різко критикує ОДКБ за бездіяльність після того, як Азербайджан у вересні 2023 року розпочав свою операцію в Нагірному Карабаху.

З того часу Єреван зблизився з країнами Заходу і віддалився від Росії.

Ще у березні Пашинян заявляв, що Вірменія вийде з ОДКБ, якщо організація не пояснить своєї зони відповідальності в його країні.

При цьому він заявляв, що дві країни ОДКБ допомагали Азербайджану готуватися до операції проти Вірменії у 2023 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.