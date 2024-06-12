Пашинян пообещал, что Армения выйдет из ОДКБ

Критика ОДКБ

Напомним, армянские власти резко критикуют ОДКБ за бездействие после того, как Азербайджан в сентябре 2023 года начал свою операцию в Нагорном Карабахе.

С тех пор Ереван сблизился со странами Запада и отдалился от России.

Еще в марте Пашинян заявлял, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не объяснит свою зону ответственности в его стране.

При этом он заявлял, что две страны ОДКБ помогали Азербайджану готовиться к операции против Армении в 2023 году.

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