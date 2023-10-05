Пашинян офіційно визнав площу Азербайджану включно з Карабахом

Під час саміту Пашинян зустрівся з:

президентом Європейської ради Шарль Мішелем;

президентом Франції Емануелем Макроном;

канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Мішель, Макрон й Шольц, зі свого боку, виступили з підтримкою незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Вірменії. Зокрема висловили підтримку зміцненню відносин між Європейським союзом й країною. Вони погодились на необхідності надання додаткової гуманітарної допомоги Вірменії, яка сьогодні стикається з наслідками подій в Нагірному Карабаху.

Також сторони заявили про відданість зусиллям, які спрямовані на нормалізацію відносин між Вірменією й Азербайджаном.

"Вони залишаються відданими всім зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності Вірменії (29 800 км2) та Азербайджану (86 600 км2), як зазначено в заявах президента Мішеля від 14 травня та 15 липня 2023 року", - пише пресслужба.

Військова операція Азербайджану у Нагірному Карабасі

19 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" в Нагірному Карабасі. Операція тривала добу, а невизнана "республіка" капітулювала. Баку заявило про досягнення цілей в регіоні й відновлення територіальної цілісності.

Пашинян, зі свого боку, розраховував підписати мирну угоду з Азербайджаном під час саміту Європейської політичної спільноти в Іспанії, втім лідер Ільхам Алієв скасував свій візит до засідання.