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Пашинян офіційно визнав площу Азербайджану включно з Карабахом

Фото: Нікола Пашинян, прем'єр-міністр Віременії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашинян, на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії, офіційно визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європи.

Під час саміту Пашинян зустрівся з: 

  • президентом Європейської ради Шарль Мішелем; 
  • президентом Франції Емануелем Макроном; 
  • канцлером Німеччини Олафом Шольцем. 

Мішель, Макрон й Шольц, зі свого боку, виступили з  підтримкою незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Вірменії. Зокрема висловили підтримку зміцненню відносин між Європейським союзом й країною. Вони погодились на необхідності надання додаткової гуманітарної допомоги Вірменії, яка сьогодні стикається з наслідками подій в Нагірному Карабаху. 

Також сторони  заявили про відданість зусиллям, які спрямовані на нормалізацію відносин між Вірменією й Азербайджаном.

"Вони залишаються відданими всім зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності Вірменії (29 800 км2) та Азербайджану (86 600 км2), як зазначено в заявах президента Мішеля від 14 травня та 15 липня 2023 року", - пише пресслужба. 

Військова операція Азербайджану у Нагірному Карабасі

19 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" в Нагірному Карабасі. Операція тривала добу, а невизнана "республіка" капітулювала. Баку заявило про досягнення цілей в регіоні й відновлення територіальної цілісності.

Пашинян, зі свого боку, розраховував підписати мирну угоду з Азербайджаном під час саміту Європейської політичної спільноти в Іспанії, втім лідер Ільхам Алієв скасував свій візит до засідання. 

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