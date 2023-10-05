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Пашинян официально признал площадь Азербайджана включительно с Карабахом

Фото: Никола Пашинян, премьер-министр Виремии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министра Армении Никола Пашинян, на полях саммита Европейского политического партнерства в Испании, официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающую Нагорный Карабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Во время саммита Пашинян встретился с: 

  • президентом Европейского совета Шарлем Мишелем; 
  • президентом Франции Эмануэлем Макроном; 
  • канцлером Германии Олафом Шольцем. 

Мишель, Макрон и Шольц, со своей стороны, выступили с поддержкой независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении. В частности выразили поддержку укреплению отношений между Европейским союзом и страной. Они согласились на необходимости предоставления дополнительной гуманитарной помощи Армении, которая сегодня сталкивается с последствиями событий в Нагорном Карабахе. 

Также стороны заявили о приверженности усилиям, которые направлены на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Они остаются преданными всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 км2) и Азербайджана (86 600 км2), как указано в заявлениях президента Мишеля от 14 мая и 15 июля 2023 года", - пишет пресс-служба.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Операция длилась сутки, а непризнанная "республика" капитулировала. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности.

Пашинян, в свою очередь, рассчитывал подписать мирное соглашение с Азербайджаном во время саммита Европейского политического сообщества в Испании, впрочем лидер Ильхам Алиев отменил свой визит на заседание.

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