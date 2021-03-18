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Пашинян объявил дату досрочных выборов в Армении

Автор: РБК-Украина

Политический кризис в Армении, по всей видимости, идет к своему завершению. Власти и оппозиционные партии договорились провести досрочные выборы в парламент.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, сегодня он встретился с главой фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.

"В ходе заседания мы отметили, что лучший выход из внутриполитической ситуации - внеочередные парламентские выборы. Учитывая мои обсуждения с президентом Армении, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения", 20 июня этого года в Армении пройдут досрочные парламентские выборы". - добавил Пашинян.

Напомним, ранее оппозиция Армении не соглашалась на внеочередные выборы и требовала отставки Пашиняна после скандала с увольнением высших военных чиновников после того, как офицеры выразили ему недоверие.

В результате тысячи противников Пашиняна последние недели выходили на протесты, в том числе с блокированием правительственных зданий.

Премьер заявлял, что единственным выходом из нынешнего кризиса являются досрочные выборы.

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Новости Украины АрмениявыборыНикол Пашинян
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