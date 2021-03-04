Оппозиция Армении не согласилась на досрочные выборы. Требуют отставки Пашиняна
Оппозиция Армении не согласилась на предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы. Там требуют отставки главы правительства.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Мы не согласны на их проведение, если Пашинян будет находиться у власти", - заявил кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян.
Он также добавил, что после отставки Пашиняна необходимо сформировать временное правительство и только потом назначить в течение года внеочередные выборы.
"Мы увидели, как он с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 тысяч человек из областей, мы увидели, как он вел войну, и мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы", - добавил один из лидеров армянской оппозиции.
Напомним, политический кризис в Армении разразился с новой силой после того, как высшие военные офицеры Пашиняна призвали уйти в отставку, что тот расценил как попытку переворота. В ответ премьер инициировал увольнение начальника Генштаба армии Армении, но президент страны уже два раза отклонил запрос Пашиняна.
Также РБК-Украина писало, что Пашинян предлагает провести досрочные парламентские выборы в 2021 году. Но для этого надо договориться с оппозицией.