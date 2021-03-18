RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пашинян оголосив дату дострокових виборів у Вірменії

Автор: РБК-Україна

Політично криза у Вірменії, по всій видимості, йде до свого завершення. Влада й опозиційні партії домовилися провести дострокові вибори до парламенту.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

За його словами, сьогодні він зустрівся з головою фракції "Процвітаюча Вірменія" Гагиком Царукяном.

"У ході засідання ми відзначили, що найкращий вихід з внутрішньополітичної ситуації - позачергові парламентські вибори. Враховуючи мої обговорення з президентом Вірменії, фракцією "Мій крок", лідером фракції "Освічена Вірменія", 20 червня цього року у Вірменії пройдуть дострокові парламентські вибори". - додав Пашинян.

Нагадаємо, раніше опозиція Вірменії не погоджувалася на позачергові вибори і вимагала відставки Пашиняна після скандалу зі звільненням вищих військових чиновників після того, як офіцери висловили йому недовіру.

В результаті тисячі противників Пашиняна останні тижні виходили на протести, у тому числі з блокуванням урядових будівель.

Прем'єр заявляв, що єдиним виходом з нинішньої кризи є дострокові вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрмениявыборыНікол Пашинян
Читайте також
Кулеба про звіт розвідки США: кінець міфу про втручання України у вибори
Прогноз погоди