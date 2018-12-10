На парламентских выборах в Армении победил блок и. о. премьера Пашиняна

Фото: Никол Пашинян (facebook.com/vitaliy.arko)

Республиканская партия Армении экс-президента Сержа Саргсяна не прошла 5%-й барьер

На парламентских выборах в Армении блок исполняющего обязанности главы правительства страны Никола Пашиняна "Мой шаг" по итогам подсчета данных со 100% избирательных участков получил 70,43% голосов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центризбирком Армении.

Правящая до отставки экс-президента Сержа Саргсяна весной этого года Республиканская партия Армении в парламент не прошла, получив лишь 4,7% поддержки избирателей, тогда как проходной барьер составляет 5%. В предыдущем составе парламента у нее было 50 мест.

Таким образом, "Мой шаг" получит абсолютное большинство голосов в Национальном собрании.

Отметим, помимо блока Пашиняна в парламент попали также партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна (8,27%) и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна (6,37%).

После прихода к власти Пашинян обещал "перезагрузить" Национальное собрание Армении, рассчитывая укрепить свои позиции в парламенте.

Напомним, в Армении 9 декабря 2018 года прошли первые в истории страны внеочередные парламентские выборы.