Пашинян готовий юридично заморозити участь Вірменії в ОДКБ і назвав умову

"ОДКБ замість того, щоб виконувати свої зобов'язання перед Вірменією у сфері безпеки, навпаки - створює проблеми безпеки", - заявив Пашинян.

За його словами, ця позиція є загрозою національній безпеці Вірменії. Він додав, що з огляду на ці обставини, ОДКБ, всупереч власним зобов'язанням, згідно з якими мала б продемонструвати відповідну позицію з питання безпеки Вірменії, робить протилежне.

Пашинян пояснив свої слова з приводу заморозки участі в ОДКБ

Він зазначив, що ОДКБ поставили запитання про те, якою є зона відповідальності Організації у Вірменії, назвавши загрозою продемонстровану з цього питання позицію.

"Що стосується того, що означає моя заява про те, що ми практично заморозили діяльність в ОДКБ, то вона означає таке: ми в ОДКБ не маємо постійного представника вже рік, ми не беремо участі в заходах на високому і найвищому рівні вже досить тривалий час. Звісно, в ОДКБ діє принцип консенсусу під час ухвалення рішень, тому ми нічого не блокуємо, але й не беремо участі з простої причини: у нас немає відповіді на запитання, чому маємо брати участь?", - сказав прем'єр.

Пашинян заявив, що якщо ситуація не зміниться, то йтиметься вже про фактичне юридичне заморожування участі в ОДКБ.

Конфлікт навколо Карабаху

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

Крім того, до конфлікту була причетна Москва. Російські так звані миротворці перебули на території Нагірного Карабаху. Нещодавно Пашинян заявив, що Вірменія "заморозила" свою участь в Організації договору про колективну безпеку.

Як закінчився конфлікт між Вірменією та Азербайджаном завдовжки 30 років - читайте у матеріалі РБК-Україна.