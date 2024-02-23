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Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ, - Пашинян

Париж, П'ятниця 23 лютого 2024 08:40
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Вірменія призупинила свою участь в ОДКБ, - Пашинян Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вірменія "заморозила" свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де домінуючу роль відіграє Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в інтерв'ю телеканалу France 24.

Він зазначив, що Вірменія "заморозила" своє членство в ОДКБ, оскільки договір про колективну безпеку не виконували щодо Єревану, особливо у 2021-2022 роках.

"Ми призупинили нашу участь. Подивимося, що буде далі", - сказав Пашинян.

При цьому прем'єр заявив, що питання про закриття російської військової бази у Вірменії "не стоїть на порядку денному".

Також Пашинян розкритикував російську владу, заявивши, що кілька місяців тому Москва "відкрито закликала вірменське населення повалити владу". Він вважає, що пропаганда РФ проти нього не зменшується.

Додамо, що військова база РФ була розгорнута на півночі Вірменії за договором Москви та Єревану від 1995 року. Термін дії договору продовжили до 2044 року.

Конфлікт навколо Карабаху

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

Крім того, до конфлікту була причетна Москва. Російські так звані миротворці перебули на території Нагірного Карабаху.

Як закінчився конфлікт між Вірменією та Азербайджаном завдовжки 30 років - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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