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Пашинян готов юридически заморозить участие Армении в ОДКБ и назвал условие

Архивное фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство готово юридически заморозить участие страны в ОДКБ, если позиция организации относительно территориальной целостности Армении не изменится.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новости-Армения".

"ОДКБ вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот - создает проблемы безопасности", - заявил Пашинян.

По его словам, эта позиция является угрозой национальной безопасности Армении. Он добавил, что учитывая эти обстоятельства, ОДКБ, вопреки собственным обязательствам, согласно которым должна была бы продемонстрировать соответствующую позицию по вопросу безопасности Армении, делает противоположное.

Пашинян объяснил свои слова по поводу заморозки участия в ОДКБ

Он отметил, что ОДКБ задали вопрос о том, какова зона ответственности Организации в Армении, назвав угрозой продемонстрированную по этому вопросу позицию. 

"Что касается того, что означает мое заявление о том, что мы практически заморозили деятельность в ОДКБ, то оно означает следующее: мы в ОДКБ не имеем постоянного представителя уже год, мы не участвуем в мероприятиях на высоком и самом высоком уровне уже достаточно длительное время. Конечно, в ОДКБ действует принцип консенсуса при принятии решений, поэтому мы ничего не блокируем, но и не участвуем по простой причине: у нас нет ответа на вопрос, почему должны участвовать?", - сказал премьер.

Пашинян заявил, что если ситуация не изменится, то речь пойдет уже о фактическом юридическом замораживании участия в ОДКБ.

Конфликт вокруг Карабаха

Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

Кроме того, к конфликту была причастна Москва. Российские так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха. Недавно Пашинян заявил, что Армения "заморозила" свое участие в Организации договора о коллективной безопасности.

Как закончился конфликт между Арменией и Азербайджаном в 30 лет - читайте вматериале РБК-Украина.

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АрменияНикол Пашинян