Пашинян допустил возвращение Армении к полупрезидентской форме правления

Премьер-министр Армении допустил возвращение страны к полупрезидентской форме правления. В 2018 году президент Армении Серж Саргсян сменил эту форму правления на парламентскую.

Об этом говорилось на сегодняшнем митинге Пашиняна в Ереване.

Пашинян объявил, что в октябре этого года он инициирует конституционные поправки для перехода Армении к полупрезидентской форме правления.

Он отметил, что конституционные поправки для возвращения к предыдущей форме правления вынесут на референдум. Сейчас в Армении парламентская форма правления.