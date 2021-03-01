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Пашинян допустил возвращение Армении к полупрезидентской форме правления

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Армении допустил возвращение страны к полупрезидентской форме правления. В 2018 году президент Армении Серж Саргсян сменил эту форму правления на парламентскую.

Об этом говорилось на сегодняшнем митинге Пашиняна в Ереване.

Пашинян объявил, что в октябре этого года он инициирует конституционные поправки для перехода Армении к полупрезидентской форме правления.

Он отметил, что конституционные поправки для возвращения к предыдущей форме правления вынесут на референдум. Сейчас в Армении парламентская форма правления.

Напомним, сегодня в парламенте Армении заявили о возможности объявления импичмента президенту Армену Саркисяну из-за отказа подписывать указ об увольнении главы Генштаба Оника Госпаряна.

Увольнения главы Генштаба требует премьер Армении Никол Пашинян после того, как Госпарян призвал его подать в отставку на фоне протестов. В ответ Пашинян обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота.

Как писало РБК-Украина, Саркисян отклонил просьбу Пашиняна, назвав проект указа об увольнении главы Генштаба несоответствующим конституции Армении.

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Новости Украины КонституцияреферендумАрменияНикол Пашинян
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