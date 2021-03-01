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Пашинян допустив повернення Вірменії до напівпрезидентської форми правління

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Вірменії допустив повернення країни до напівпрезидентської форми правління. У 2018 році президент Вірменії Серж Саргсян змінив цю форму правління на парламентську.

Про це йшлося на сьогоднішньому мітингу Пашиняна в Єревані.

Пашинян оголосив, що в жовтні цього року він ініціює конституційні поправки для переходу Вірменії до напівпрезидентської форми правління.

Він зазначив, що конституційні поправки для повернення до попередньої форми правління винесуть на референдум. Зараз у Вірменії парламентська форма правління.

Нагадаємо, сьогодні в парламенті Вірменії заявили про можливість оголошення імпічменту президенту Армену Саркісяну через відмову підписувати указ про звільнення глави Генштабу Оніка Госпаряна.

Звільнення глави Генштабу вимагає прем'єр Вірменії Нікол Пашинян після того, як Госпарян закликав його подати у відставку на тлі протестів. У відповідь Пашинян звинуватив главу Генштабу в спробі військового перевороту.

Як повідомляло РБК-Україна, Саркісян відхилив прохання Пашиняна, назвавши проект указу про звільнення глави Генштабу таким, що не відповідає конституції Вірменії.

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Новини України КонституцияреферендумАрменияНікол Пашинян
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