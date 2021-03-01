Пашинян допустив повернення Вірменії до напівпрезидентської форми правління

Прем'єр-міністр Вірменії допустив повернення країни до напівпрезидентської форми правління. У 2018 році президент Вірменії Серж Саргсян змінив цю форму правління на парламентську.

Про це йшлося на сьогоднішньому мітингу Пашиняна в Єревані.

Пашинян оголосив, що в жовтні цього року він ініціює конституційні поправки для переходу Вірменії до напівпрезидентської форми правління.

Він зазначив, що конституційні поправки для повернення до попередньої форми правління винесуть на референдум. Зараз у Вірменії парламентська форма правління.