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Пашинян допустил расширение боевых действий на территории Азербайджана

Ереван , Среда 07 октября 2020 20:05
Пашинян допустил расширение боевых действий на территории Азербайджана
Фото: Никол Пашинян (facebook.com tv360)
Автор: Максим Зайченко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил расширение боевых дейтсвий на территории Азербайджана. По его словам, проармянские сепаратисты в Нагорном Карабахе "не будут ждать перегруппировки азербайджанских сил".

Об этом Пашинян сказал в интервью российскому изданию РБК.

На вопрос, возможно ли расширение боевых действий на территории Азербайджана, Пашинян ответил:

"Если сегодняшняя операция закончится так, как она началась, а я думаю, что это очень вероятно. Потому что армия Карабаха после такой удачи не будет просто сидеть и ждать перегруппировки азербайджанских сил. И я думаю, что, если сегодня у них получится, они попробуют развить успех".

На уточняющий вопрос о том, могут ли сепаратисты пойти в наступление на территорию Азербайджана, Пашинян ответил: "Я не могу говорить за них. Эти решения принимают карабахские военачальники. Я оцениваю общую ситуацию".

По его словам, сегодня азербайджанская армия получает сокрушительные удары в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала - они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана. Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии", - заявил премьер-министр Армении.

Напомним, ранее министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан начал крупное наступление на южном направлении Нагорного Карабаха. По их словам, задействованы резервные силы и большое количество военной техники.

Отметим, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения пытается втянуть страны ОДКБ в конфликт в Нагорном Карабахе и сделать его интернациональным.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе. По его словам, это возможно после того, как Турция выйдет из конфликта.

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