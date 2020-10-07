Фото: Нікол Пашинян (facebook.com tv360)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допустив розширення бойових дій на території Азербайджану. За його словами, в Нагірному Карабасі "не будуть чекати перегрупування азербайджанських сил".

Про це Пашинян сказав в інтерв'ю російському виданню РБК.

На питання, чи можливе розширення бойових дій на території Азербайджану, Пашинян відповів:

"Якщо сьогоднішня операція закінчиться так, як вона почалася, а я думаю, що це дуже ймовірно. Тому що армія Карабаху після такої удачі не буде просто сидіти і чекати перегрупування сил азербайджанських. І я думаю, що, якщо сьогодні у них вийде, вони спробують розвинути успіх".

На уточнююче питання про те, чи можуть сепаратисти піти в наступ на територію Азербайджану, Пашинян відповів: "Я не можу говорити за них. Ці рішення приймають карабахські воєначальники. Я оцінюю загальну ситуацію".

За його словами, сьогодні азербайджанська армія отримує нищівні удари в зоні бойових дій в Нагірному Карабасі.

"Ми можемо сказати, що задумка карабахських воєначальників спрацювала - вони на півдні зробили тактичні кроки, залишили коридор і заманили туди військовий корпус Азербайджану. Буквально в ці секунди цей корпус отримує нищівні удари. І я думаю, що це буде ключовий момент всієї операції. У ці хвилини, за моєю інформацією, закладається реальний фундамент для остаточної перемоги карабахської армії", - заявив прем'єр-міністр Вірменії.

Нагадаємо, раніше міністерство оборони Вірменії заявило, що Азербайджан почав великий наступ на південному напрямку Нагірного Карабаху. За їх словами, задіяні резервні сили і велику кількість військової техніки.

Відзначимо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія намагається втягнути країни ОДКБ в конфлікт у Нагірному Карабасі і зробити його інтернаціональним.

У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову перемир'я в Нагірному Карабасі. За його словами, це можливо після того, як Туреччина вийде з конфлікту.