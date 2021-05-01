У Великодніх богослужіннях візьмуть участь близько мільйона вірян, - поліція
На Великдень у богослужіннях в Україні візьмуть участь близько мільйона вірян. Їх проводитимуть у майже 14 тисячах храмах.
Про це повідомили у прес-службі поліції.
На службу заступить понад 21 тисяча поліцейських, які перебуватимуть поблизу культових споруд, а також стежитимуть за безпекою на автошляхах та біля місць відпочинку громадян.
Крім того, до партулювання заступять 1,6 тисячі військовослужбовців НГУ, 1,4 тис. курсантів закладів МВС, а також працівники ДСНС.
Поліцейські закликають громадян дотримуватися карантинних обмежень, зокрема – соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту.
Порушників можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності.
Раніше повідомлялося, що священнослужителі обіцяють дотримуватися всіх карантинних рекомендацій МОЗ на Великдень. У церквах розповіли, як пройдуть святкові служби.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не очікує сильних скачків в кількості захворювань на коронавірус після травневих свят.