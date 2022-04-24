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Пасха и угроза провокаций. Ситуация в Украине на третий месяц войны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 24 апреля 2022 06:05
Пасха и угроза провокаций. Ситуация в Украине на третий месяц войны Фото: на Пасху в Украине враг готовит провокации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

Празднование Пасхи в этом году проходит с ограничениями из-за высокого риска провокаций со стороны РФ. Украинцев предупредили об угрозе вражеских обстрелов церквей и возможных кибератаках 24 апреля.

Подробно о том, как страна отмечает Пасху в условиях войны - в материале РБК-Украина.

РФ готовит провокации на Пасху

Один из важнейших праздников христиан не имеет значения для агрессора. Как сообщили в СБУ, накануне Пасхи российские СМИ начали информационную подготовку для оправдания циничных провокаций войск РФ.

Так, пропагандистские источники распространили сообщения о возможности насильственных действий по отношению к верующим во время церковных богослужений на Пасху, заранее перекладывая ответственность на "националистические объединения".

Правоохранительные органы Украины призвали граждан быть бдительными во время праздника. Поскольку враг готов к любым действиям против гражданского населения, а уважение к церковным святыням у оккупантов отсутствует.

Из-за высокого риска диверсий верующим рекомендовали воздержаться от посещения храмов на Пасху. Глав церквей призвали минимизировать количество присутствующих на службе.

Угроза кибератак

На Пасху есть высокий риск новых атак российских хакеров. Во время праздников пользователи будут активно пользоваться мессенджерами и социальными сетями для поздравлений близких, что может стать мишенью для киберпреступников.

В Госспецсвязи Украины советуют не открывать вложенных файлов, не переходить по ссылкам от незнакомых пользователей.

Пасха и угроза провокаций. Ситуация в Украине на третий месяц войныОсторожно стоит относиться даже к переписке со знакомыми, так как они могут непреднамеренно пересылать вредоносный контент. Это касается вложений, которые на первый взгляд выглядят как поздравительные открытки и видео.

Чтобы не стать жертвой кибератак стоит настроить двухэтапную проверку при входе в личный аккаунт.

Украинцев призвали отметить Пасху дома

В ряде регионов праздничные службы с освящением пасхальных корзинок в храмах перенесли частично на вечер субботы и воскресное утро.

График работы церквей на Пасху зависит от комендантского часа в каждом конкретном регионе. При этом местные органы власти советуют людям оставаться дома и смотреть богослужение онлайн.

Пасха и угроза провокаций. Ситуация в Украине на третий месяц войныПредставители церквей также рекомендуют встретить светлый праздник дома. Освящение пасхальных корзин будет проходить дистанционно во время прямого включения с богослужения в телеэфире и на страницах храмов в соцсетях с утра 24 апреля и в течение дня.

Ранее стало известно, что во Львове приняли решение вернуть комендантский час на Пасху из-за диверсионной угрозы, а в Николаеве и Харькове увеличили его длительность.

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