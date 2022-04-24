Великдень та загроза провокацій. Ситуація в Україні на третій місяць війни

Цьогорічне святкування Великодня проходить з обмеженнями через високий ризик провокацій з боку РФ. Українців попередили про загрозу ворожих обстрілів церков та можливі кібератаки 24 квітня.

Докладно про те, як країна відзначає Великдень в умовах війни – у матеріалі РБК-Україна .

Зеленський привітав українців із Великоднем

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеовітання з Великоднем. Глава держави зазначив, що вже не перший рік українці відзначають свято не так, як звикли - спершу через коронавірус, а цього року через новий вірус - війну.

РФ готує провокації на Великдень

Одне з найважливіших свят християн не має значення для агресора. Як повідомили в СБУ, напередодні Великодня російські ЗМІ розпочали інформаційну підготовку для виправдання цинічних провокацій військ РФ.

Так, пропагандистські джерела поширили повідомлення про можливість насильницьких дій щодо віруючих під час церковних богослужінь на Великдень, заздалегідь перекладаючи відповідальність на "націоналістичні об'єднання".

Правоохоронні органи України закликали громадян бути пильними під час свята. Оскільки ворог готовий до будь-яких дій проти цивільного населення, а повага до церковних святинь у окупантів відсутня.

Через високий ризик диверсій віруючим рекомендували утриматися від відвідування храмів на Великдень. Глав церков закликали мінімізувати кількість присутніх на службі.

Загроза кібератак

На Великдень існує високий ризик нових атак російських хакерів. Під час свят користувачі активно користуватимуться месенджерами та соціальними мережами для привітань близьких, що може стати мішенню для кіберзлочинців.

У Держспецзв'язку України радять не відкривати вкладених файлів, не переходити за будь-якими посиланнями від незнайомих користувачів.

Обережно варто ставитись навіть до листування зі знайомими, тому що вони можуть ненавмисно розповсюджувати шкідливий контент. Це стосується вкладень, які на перший погляд виглядають як вітальні листівки та відео.

Щоб не стати жертвою кібератак, варто налаштувати двоетапну перевірку при вході в особистий аккаунт.

Українців закликали відзначити Великдень удома

У низці регіонів святкові служби з освяченням пасхальних кошиків у храмах перенесли частково на вечір суботи та недільний ранок.

Графік роботи церков на Великдень залежить від комендантської години у кожному конкретному регіоні. При цьому місцеві органи влади радять людям залишатися вдома та дивитися богослужіння онлайн.

Представники церков також радять зустріти світле свято вдома. Освячення пасхальних кошиків проходитиме дистанційно під час прямого включення з богослужіння у телеефірі та на сторінках храмів у соцмережах з ранку 24 квітня та протягом дня.