Пасха 2021: Порошенко поздравил украинцев с праздником

"Поздравляю всех верных Православной церкви Украины, которая уже третью Пасху встречает как украинская независимая церковь. Поздравляю православных других церквей. Искренние поздравления верным нашей Украинской греко-католической Церкви, протестантским общинам страны. Поздравляю всех христиан, всех украинцев, для кого Пасха действительно великий День. Все у нас будет хорошо. Обязательно! Христос Воскрес!" - заявил Порошенко.

Он также добавил, что мы пришли к Пасхе через испытания. Через войну и пандемии. Через невзгоды и несправедливости.

"Не поддались на шантаж агрессора и не паниковали из-за ковида. Мы честно работали, помогали врачам, больницам, больным, социально незащищенным. Как христиане верим, что Господь указал нам дорогу к спасению. Как украинцы, знаем, что эта дорога пролегает через любовь к своему народу, готовность защищать родную страну и вместе творить ее будущее", - добавил Порошенко.

Он убежден: наша вера вместе с надеждой и любовью учат нас милосердию, неравнодушию, готовности откликнуться на беду. В то же время - укрепляют нас в решительности и непреклонности.