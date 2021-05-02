Великдень 2021: Порошенко привітав українців з святом

"Вітаю усіх вірних Православної церкви України, яка вже третій Великдень зустрічає як українська незалежна церква. Поздоровляю православних інших церков. Щирі вітання вірним нашої Української греко-католицької Церкви, протестантським громадам країни. Вітаю всіх християн, всіх українців, для кого Великдень справді Великий День. Все у нас буде добре. Обов’язково! Христос Воскрес!" - заявив Порошенко.

Він також додав, що ми прийшли до Великодня через випробування. Через війну і пандемію. Через негаразди і несправедливості.

"Не піддалися на шантаж агресора і не панікували через ковід. Ми чесно працювали, допомагали лікарям, лікарням, хворим, соціально незахищеним. Як християни віримо, що Господь вказав нам дорогу до спасіння. Як українці, знаємо, що ця дорога пролягає через любов до свого народу, готовність захищати рідну країну і разом творити її майбутнє", - додав Порошенко.

Він переконаний: наша віра разом з надією і любов’ю вчать нас милосердю, небайдужості, готовності відгукнутися на біду. Водночас - зміцнюють нас у рішучості і непохитності.