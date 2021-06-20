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ПАСЕ завтра начнет летнюю сессию. Рассмотрит резолюцию по крымским татарам

Автор: Дмитрий Левицкий

Парламентская ассамблея Совета Европы в понедельник, 21 июня, начнет летнюю сессию. На повестке дня новой сессии будет резолюция по правам крымских татар в оккупированном Крыму.

Об этом говорится на сайте ПАСЕ.

Резолюцию предложила представитель делегации Исландии Сунна Торхилдур. В документе рассказывается о нарушении прав крымских татар оккупантами в Крыму, их преследовании и других нарушениях гуманитарного права.

В резолюции призывают Россию выполнить следующие требования:

  • прекратить оккупацию Крыма;
  • провести полное и прозрачное расследование смертей и исчезновения политических активистов, критиковавших оккупацию;
  • воздержаться от давления на независимые СМИ и возобновить работу крымскотатарского телеканала

Как сообщила в эфире канала "Украина 24" нардеп Мария Мезенцева, украинская делегация, которую она возглавляет, уже отправилась в Страсбург, чтобы принять участие в заседаниях ПАСЕ в офлайн-формате.

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ПАСЕКрымрезолюция