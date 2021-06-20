ПАРЄ завтра розпочне літню сесію. Розгляне резолюцію щодо кримських татар

Парламентська асамблея Ради Європи у понеділок, 21 червня, розпочне літню сесію. На порядку денному нової сесії буде резолюція щодо прав кримських татар в окупованому Криму.
Про це йдеться на сайті ПАРЄ.
Резолюцію запропонувала представник делегації Ісландії Сунна Торхілдур. У документі розповідається про порушення прав кримських татар окупантами в Криму, їх переслідування та інші порушення гуманітарного права.
У резолюції закликають Росію виконати наступні вимоги:
Як повідомила в ефірі каналу "Україна 24" нардеп Марія Мезенцева, українська делегація, яку вона очолює, вже відправилася до Страсбурга, щоб взяти участь у засіданнях ПАРЄ в офлайн-форматі.