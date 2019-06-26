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ПАСЕ рассмотрит обжалование полномочий российской делегации

Новости » Политика    26.06.2019 - 09:19
ПАСЕ рассмотрит обжалование полномочий российской делегации
Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Обжалование будет рассматриваться по двум процедурам, направленными накануне национальными делегациями Украины и Грузии

Сегодня, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит обжалование полномочий российской делегации. Об этом сообщает "Укринформ".

Обжалование будет рассматриваться по двум процедурам, возбужденным накануне национальными делегациями Украины и Грузии. В обжаловании со стороны Украины говорится, что полномочия российских парламентариев являются сомнительными, ведь они избирались в том числе с учетом противоправного голосования на территории оккупированного Крыма. В свою очередь, Грузия считает, что Россия продолжает постоянно не придерживаться своих обязательств.

Сообщается, что этот вопрос ПАСЕ рассмотрит во второй половине дня среды.

Напомним, вчера украинская делегация обжаловала решение о восстановлении полномочий российской делегации и покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи совета Европы.

РБК-Украина писало, что ассамблея поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались. В полном составе резолюцию поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.

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