Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Оскарження буде розглядатись за двома процедурами, порушеними напередодні національними делегаціями України та Грузії

Сьогодні, 26 червня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розгляне оскарження повноважень російської делегації. Про це повідомляє "Укрінформ".

Оскарження буде розглядатись за двома процедурами, порушеними напередодні національними делегаціями України та Грузії. В оскарженні зі сторони України говориться, що повноваження російських парламентаріїв є сумнівними, адже вони обиралися у тому числі з урахуванням протиправного голосування на території окупованого Криму. У свою чергу, Грузія вважає, що Росія продовжує постійно не дотримуватися своїх зобов’язань.

Це питання ПАРЄ розгляне у другій половині дня середи.

Нагадаємо, вчора українська делегація оскаржила рішення про поновлення повноважень російської делегації і залишила зал засідань Парламентської асамблеї ради Європи.

РБК-Україна писало, що асамблея підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися. В повному складі резолюцію підтримали делегації з Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччині, Португалії, Сербії.