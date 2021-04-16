В ПАСЕ пройдут срочные дебаты для утверждения резолюции по Навальному

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердило проведение в Страсбурге (Франция) срочных дебатов 22 апреля. На них будет утверждена резолюция по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным .

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Дебаты состоятся в рамках весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге в четверг 22 апреля утром.

"Молния! Бюро ПАСЕ только что утвердило проведение срочных дебатов с утверждением резолюции по ситуации с Алексеем Навальным", - написал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние.

Также стало известно, что Навального перевели в медицинскую часть, а у его сокамерников выявили туберкулез.

Политик находится в колонии после возвращения из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом "Новичок". Российская судебная система заменила ему условный срок на реальный из-за того, что оппозиционер не выполнял условия приговора.