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В ПАСЕ пройдут срочные дебаты для утверждения резолюции по Навальному

Автор: Андрей Василюк

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердило проведение в Страсбурге (Франция) срочных дебатов 22 апреля. На них будет утверждена резолюция по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Молния! Бюро ПАСЕ только что утвердило проведение срочных дебатов с утверждением резолюции по ситуации с Алексеем Навальным", - написал нардеп.

Дебаты состоятся в рамках весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге в четверг 22 апреля утром.

Против проведения таких дебатов проголосовал только замглавы ПАСЕ, представитель России Пётр Толстой.

Напомним, ранее сообщалось, что Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние.

Также стало известно, что Навального перевели в медицинскую часть, а у его сокамерников выявили туберкулез.

Политик находится в колонии после возвращения из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом "Новичок". Российская судебная система заменила ему условный срок на реальный из-за того, что оппозиционер не выполнял условия приговора.

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