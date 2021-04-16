У ПАРЄ пройдуть термінові дебати для затвердження резолюції щодо Навального

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалило проведення в Страсбурзі (Франція) термінових дебатів 22 квітня. На них буде затверджена резолюція щодо ситуації з російським опозиціонером Олексієм Навальним .

Про це у своєму Telegram повідомив нардеп, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Дебати відбудуться в рамках весняної сесії ПАРЄ в Страсбурзі в четвер 22 квітня вранці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і погіршується загальний стан.

Також стало відомо, що Навального перевели до медичної частини, а у його співкамерників виявили туберкульоз.

Політик перебуває в колонії після повернення з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою "Новачок". Російська судова система замінила йому умовний термін на реальний через те, що опозиціонер не виконував умови вироку.