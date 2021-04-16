RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У ПАРЄ пройдуть термінові дебати для затвердження резолюції щодо Навального

Автор: Андрій Василюк

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалило проведення в Страсбурзі (Франція) термінових дебатів 22 квітня. На них буде затверджена резолюція щодо ситуації з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це у своєму Telegram повідомив нардеп, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"Блискавка! Бюро ПАРЄ щойно затвердило проведення термінових дебатів з затвердженням резолюції щодо ситуації з Олексієм Навальним", - написав нардеп.

Дебати відбудуться в рамках весняної сесії ПАРЄ в Страсбурзі в четвер 22 квітня вранці.

Проти проведення таких дебатів проголосував тільки заступник голови ПАРЄ, представник Росії Петро Толстой.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і погіршується загальний стан.

Також стало відомо, що Навального перевели до медичної частини, а у його співкамерників виявили туберкульоз.

Політик перебуває в колонії після повернення з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою "Новачок". Російська судова система замінила йому умовний термін на реальний через те, що опозиціонер не виконував умови вироку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Навальный
Читайте також
Навального, який оголосив у в'язниці голодування, пригрозили годувати насильно
Білий дім висловив занепокоєння погіршенням стану здоров'я Навального
Лікаря Навального затримали. Вона намагалася домогтися допуску до колонії
Прогноз погоди