Белый дом выразил беспокойство ухудшением состояния здоровья Навального

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального вызвало беспокойство в Белом доме. Пока политик находится в тюрьме, то российские власти несут ответственность за его благополучие.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

"Мы обеспокоены сообщениями об ухудшении здоровья господина Навального. Мы призываем российские власти принять все необходимые меры для обеспечения его безопасности", - сказала Псаки. Она также добавила, что пока Навальный находится в заключении, то правительство России несет ответственность за его здоровье и благополучие.