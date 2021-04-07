Белый дом выразил беспокойство ухудшением состояния здоровья Навального
Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального вызвало беспокойство в Белом доме. Пока политик находится в тюрьме, то российские власти несут ответственность за его благополучие.
Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.
"Мы обеспокоены сообщениями об ухудшении здоровья господина Навального. Мы призываем российские власти принять все необходимые меры для обеспечения его безопасности", - сказала Псаки.
Она также добавила, что пока Навальный находится в заключении, то правительство России несет ответственность за его здоровье и благополучие.
Напомним, ранее сообщалось, что Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние.
Также стало известно, что Навального перевели в медицинскую часть, а у его сокамерников выявили туберкулез.
Политик находится в колонии после возвращения из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом "Новичок". Российская судебная система заменила ему условный срок на реальный из-за того, что он не выполнял условия приговора.