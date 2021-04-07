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Белый дом выразил беспокойство ухудшением состояния здоровья Навального

Новина українською → Вашингтон, Среда 07 апреля 2021 21:22
Белый дом выразил беспокойство ухудшением состояния здоровья Навального Фото: Алексей Навальный (instagram com yulia_navalnaya)
Автор: РБК-Украина

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального вызвало беспокойство в Белом доме. Пока политик находится в тюрьме, то российские власти несут ответственность за его благополучие.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

"Мы обеспокоены сообщениями об ухудшении здоровья господина Навального. Мы призываем российские власти принять все необходимые меры для обеспечения его безопасности", - сказала Псаки.

Она также добавила, что пока Навальный находится в заключении, то правительство России несет ответственность за его здоровье и благополучие.

Напомним, ранее сообщалось, что Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние.

Также стало известно, что Навального перевели в медицинскую часть, а у его сокамерников выявили туберкулез.

Политик находится в колонии после возвращения из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом "Новичок". Российская судебная система заменила ему условный срок на реальный из-за того, что он не выполнял условия приговора.

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