Письменные заявления от Уполномоченного также отказываются принять

Уполномоченного Верховной рады (ВР) Украины по правам человека Людмилу Денисову не пускают к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом сообщает сайт омбудсмена.

Людмила Денисова отмечает, что сотрудники колонии не допускают ее на территорию тюрьмы и сообщают, чтобы украинский омбудсмен ожидала ответа руководства. Письменные заявления от Уполномоченного они также отказываются принять.

"Из-за ворот я вижу, что люди которые приехали кортежем, ходят по территории, Татьяна Москалькова делает селфи... А нам всем болит Олег Сенцов, который голодает уже 46-й день. И мы не имеем точной информации, что с ним и как он себя чувствует... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании"", - рассказывает Людмила Денисова.

Также о том, что Денисову не пускают к Сенцову заявила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как отмечается, это уже второй раз за последние две недели Денисова прибыла в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ), где отбывает наказание украинский политзаключенный Олег Сенцов.

"С 9-ти утра я под исправительной колонией номер 8, пытаюсь встретиться с Олегом Сенцовим. Уполномоченный РФ Татьяна Москалькова появилась здесь полчаса назад. Кортеж проехал мимо меня, хотя она прекрасно меня видела. Такое демонстративное поведение вызывает один вопрос - как она собирается выполнять договоренности президентов, не говоря уже о реализации гарантий на мое безусловное беспрепятственное посещение украинских политзаключенных, оказанное мне президентом РФ?", - комментирует омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова и Москалькова прибыли в Лабытнанги, однако РФ совместное посещение Сенцова не планирует.