У ПАРЄ закликали Міятович відвідати українських політв'язнів в РФ і Криму

Україна готова обміняти ув'язнених громадян Росії на українських політв'язнів

Українська делегація закликала комісара з прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Дуню Міятович відвідати українських политзаключеных в Росії і оккупированом Криму. Про це під час дебатів щодо резолюції про українських в'язнів сказав голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Хочу закликати Дуню Міятович відвідати українських політв'язнів в РФ і Криму", - сказав він.

Також Ар'єв додав, що Україна готова обміняти ув'язнених громадян Росії, які утримуються в Україні за злочини проти її суверенітету, на українських політв'язнів, утримуваних Кремлем.

"Сьогодні ми хочемо врятувати в першу чергу людей, які готові померти за права людини", - сказав Ар'єв.

Він додав, що під загрозою знаходиться життя активіста Володимира Балуха, який більше ста днів продовжує голодування через незгоду з обвинуваченнями, які йому висунули в Криму. Також більше 40 днів голодує Олег Сенцов, який відбуває незаконне покарання в колонії суворого режиму в Лабитнангі.

Нагадаємо, уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмилу Денисову не пускають до українського політв'язня Олегу Сенцова.