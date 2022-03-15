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ПАСЕ может признать Приднестровье оккупированной территорией

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Вторник 15 марта 2022 22:14
ПАСЕ может признать Приднестровье оккупированной территорией В ПАСЕ могут признать российскую оккупацию Приднестровья (wikimedia org)
Автор: Анна Шиканова

В Парламентской ассамблее Совета Европы во вторник будут рассматривать резолюцию, в которой есть пункты о вооруженной агрессии РФ против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Eurointegration.

Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит резолюцию, частью которой является признание российской вооруженной агрессии против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация Приднестровья.

Речь идет о проекте решения, который направлен на инициацию окончательного решения исключения России из Совета Европы. На голосование резолюция будет вынесена во вторник вечером.

Депутаты подали к этому проекту часть поправок, одна из которых касается Приднестровья.

Члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии и Турции предложили ассамблее официально признать российскую оккупацию части Молдовы.

"РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и соответственно, оккупацию Приднестровского района", - так предлагают задекларировать члены ПАСЕ.

На заседании комитета, который рассматривал решение, эта поправка была утверждена единогласно. А значит, она войдет в финальный текст.

Стоит отметить, что представители Молдовы не стали соавторами этой поправки. Но на голосовании не голосовали против признания оккупации.

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