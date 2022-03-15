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ПАРЄ може визнати Придністров'я окупованою територією

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Вівторок 15 березня 2022 22:14
ПАРЄ може визнати Придністров'я окупованою територією У ПАРЄ можуть визнати російську окупацію Придністров'я (wikimedia org)
Автор: Анна Шиканова

У Парламентській асамблеї Ради Європи у вівторок розглядатимуть резолюцію, в якій є пункти про збройну агресію РФ проти Молдови в 1992 році, а також російська окупація Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Eurointegration.

Парламентська асамблея Ради Європи розгляне резолюцію, частиною якої є визнання російської збройної агресії проти Молдови в 1992 році, а також російська окупація Придністров'я.

Йдеться про проєкт рішення, який спрямований на ініціацію остаточного рішення виключення Росії з Ради Європи. На голосування резолюція буде винесена у вівторок ввечері.

Депутати подали до цього проєкту частину поправок, одна з яких стосується Придністров'я.

Члени ПАРЄ від Румунії, України, Франції, Естонії, Великобританії, Грузії та Туреччини запропонували Асамблеї офіційно визнати російську окупацію частини Молдови.

"РФ вчинила акт військової агресії проти Республіки Молдова і відповідно, окупацію Придністровського району", - так пропонують задекларувати члени ПАРЄ.

На засіданні комітету, який розглядав рішення, ця поправка була затверджена одноголосно. А значить, вона увійде в фінальний текст.

Варто відзначити, що представники Молдови не стали співавторами цієї поправки. Але на голосуванні не голосували проти визнання окупації.

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