ПАСЕ получила запрос на проведение дебатов по преследованию крымских татар Россией

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 сентября начнет свою очередную сессию, которая продлится до 30 сентября 2021 года. Во время предстоящей сессии могут состояться дебаты по ситуации с крымскими татарами в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.
"Поступил запрос на проведение срочных дебатов по поводу политического преследования коренных народов в Крыму со стороны России", - заявили в ассамблее.
Кроме того, ПАСЕ получила запрос на проведение дебатов по ситуации в Афганистане и усилению миграционного давления со стороны Беларуси на границе Латвии, Литвы и Польши.
Сессия ПАСЕ будет проводиться в гибридном формате, то есть делегации могут либо прибыть в Страсбург, либо принять участие в онлайн-формате.
Напомним, после саммита Крымской платформы российские силовики задержали в Крыму заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова. Он обвиняют в якобы совершении диверсии на оккупированном полуострове.