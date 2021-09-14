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ПАСЕ получила запрос на проведение дебатов по преследованию крымских татар Россией

Автор: Дмитрий Левицкий

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 сентября начнет свою очередную сессию, которая продлится до 30 сентября 2021 года. Во время предстоящей сессии могут состояться дебаты по ситуации с крымскими татарами в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

"Поступил запрос на проведение срочных дебатов по поводу политического преследования коренных народов в Крыму со стороны России", - заявили в ассамблее.

Кроме того, ПАСЕ получила запрос на проведение дебатов по ситуации в Афганистане и усилению миграционного давления со стороны Беларуси на границе Латвии, Литвы и Польши.

Сессия ПАСЕ будет проводиться в гибридном формате, то есть делегации могут либо прибыть в Страсбург, либо принять участие в онлайн-формате.

Напомним, после саммита Крымской платформы российские силовики задержали в Крыму заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова. Он обвиняют в якобы совершении диверсии на оккупированном полуострове.

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