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ПАРЄ отримала запит на проведення дебатів щодо переслідування кримських татар Росією

Автор: Дмитро Левицький

Парламентська асамблея Ради Європи 27 вересня розпочне свою чергову сесію, яка триватиме до 30 вересня 2021 року. Під час майбутньої сесії можуть відбутися дебати щодо ситуації з кримськими татарами в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАРЄ.

"Надійшов запит на проведення термінових дебатів … щодо політичного переслідування корінних народів в Криму з боку Росії", - заявили в асамблеї.

Крім того, ПАРЄ отримала запит на проведення дебатів щодо ситуації в Афганістані та посилення міграційного тиску з боку Білорусі на кордонах Латвії, Литви і Польщі.

Сесія ПАРЄ буде проводитися у гібридному форматі, тобто делегації можуть або прибути в Страсбург, або взяти участь в онлайн-форматі.

Нагадаємо, після саміту Кримської платформи російські силовики затримали в Криму заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова. Його звинувачують у нібито вчиненні диверсії на окупованому півострові.

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ПАРЄРосійська ФедераціяКрим