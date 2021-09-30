ПАСЕ поддержала создание органа ЕС по ситуации в Беларуси

Как проголосовали депутаты ПАСЕ:

58 проголосовали "За";

15 проголосовали "Против";

8 воздержались.

Эта срочная резолюция была принята с учетом миграционного кризиса на границах Литвы, Польши и Латвии с Беларусью. Режим Александра Лукашенко искусственно создает наплыв нелегальных мигрантов из ближневосточных стран.

В своей резолюции ПАСЕ призывает белорусский режим прекратить использование мигрантов в собственных целях, нести полную ответственность за граждан третьих стран, находящихся на территории Беларуси, а также сотрудничать с Литвой, Латвией, Польшей и Евросоюзом по решению миграционного кризиса.

В то же время ПАСЕ призывает Евросоюз предоставить срочную финансовую и техническую помощь для защиты мигрантов и беженцев, а также создать эффективные механизмы поддержки Литвы, Латвии и Польши.

"Ассамблея предлагает создать в рамках Совета Европы постоянную группу или орган по ситуации с правами человека в Беларуси, одной из задач которого будет мониторинг положения мигрантов, беженцев и соискателей убежища из Беларуси", - говорится в резолюции ПАСЕ.